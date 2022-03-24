Михаилу Пашнину во время матча с «Авангардом» прилетела шайба в лицо

Защитник «Металлурга» Михаил Пашнин получил травму во время матча с «Авангардом» серии второго раунда плей-офф КХЛ.

За пять минут до окончания второго периода Пашнин лег на лед, чтоб заблокировать бросок по воротам Алексея Береглазова.

В итоге шайба попала в лицо защитнику «Металлурга» и он покинул площадку.

Счет в матче после второго периода 4:1 в пользу магнитогорской команды.