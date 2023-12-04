Совет руководителей клубов КХЛ рассмотрит вопрос о возможном продлении сезона
Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что руководители клубов лиги на предстоящем совете рассмотрят вопрос о продлении чемпионата на май.
«Из интересных вопросов обсудим то, о чем начали говорить год назад, — продление чемпионата на май. Сборная России и в следующем сезоне может быть не допущена на чемпионат мира. Решение будет приниматься в марте, но мы понимаем, что пока подвижек в положительную сторону нет. Будем общаться с клубами, предлагать. Как я уже сказал, это одна из инициатив игроков и тренеров относительно сдвига предсезонной подготовки. Так что есть ряд вопросов, и будет интересно их обсудить», — приводит ТАСС слова Морозова.
Сейчас сезон в КХЛ заканчивается не позже 30 апреля.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила сборную России от участия в международных турнирах весной 2022 года на фоне ситуации в Украине. В марте 2023-го организация продлила отстранение россиян.
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