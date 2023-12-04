Прибыльский не считает сенсацией лидерство «Динамо» в Западной конференции КХЛ

Защитник московского «Динамо» Андрей Прибыльский высказался о лидерстве команды в текущем сезоне КХЛ.

— Команда в топе. Это сенсация?

— По мне, вообще не сенсация, — приводит Metaratings.ru слова Прибыльского.

— Почему?

— В межсезонье такие подписания во всех линиях. Первая, вторая, третья, четвертая пятерка — практически все равны по своим ролям. Есть химия, оборона укрепилась, вратари у нас хорошие. Я думаю, что вообще не удивление.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 38 играх. 5 декабря бело-голубые в гостях сыграют против «Спартака». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.