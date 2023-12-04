Дер-Аргучинцев заменит Дмитрия Яшкина на ФОНБЕТ Матче Звезд КХЛ

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Пресс-служба КХЛ сообщила об изменении в составе команды Дивизиона Харламова на ФОНБЕТ Матче Звезд КХЛ.

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин из-за повреждения не сможет принять участие в мероприятии. Его заменит нападающий «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев.

В текущем сезоне 23-летний Дер-Аргучинцев набрал 18 (10+8) очков в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ.

ФОНБЕТ Матч Звезд КХЛ пройдет 9-10 декабря в Санкт-Петербурге.