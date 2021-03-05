Олег Знарок о матче с ЦСКА: «Нельзя совершать такие ошибки»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок считает, что его команда проиграла ЦСКА (1:5) в матче первого раунда плей-офф КХЛ из-за собственных ошибок.

«Нельзя совершать такие ошибки, — цитирует специалиста официальный сайт ЦСКА 5 марта. — Первое удаление вообще неправильное. Это уже — 1:0. Второе — просто шайба на крюке. Надо было или двигаться, или в дальний борт. И третья ошибка — не перестроились защитники. Можно было терпеть. Но с нашей стороны очень мало бросков. Все хотим улучить свои моменты, но это плей-офф. Надо бросать и из неудобных позиций и дорабатывать. Важно больше бросать. Вратаря соперника надо напрягать. Мы неплохо начали играть в первом периоде. Инициатива была у нас, но, по-моему, только три броска по воротам нанесли.

Что делать перед третьим матчем, менять тактику или продолжать играть четко в обороне и ждать пока ЦСКА ошибется? Мы разве постоянно играли в обороне? Я так не думаю. Преждевременно говорить о смене тактики. Сначала надо разобрать в этом, что именно было не так. Во втором периоде мы поддавливали. Но получили удаление за неправильную смену. Просто мало бросали, особенно в первом периоде».

Московские армейцы ведут в серии со счетом 2-0. Третья игра состоится 7 марта.