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Сегодня, 19:21

СКА проиграл «Сибири», потерпев пятое поражение подряд в КХЛ

Виктория Кравченко
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Игроки «Сибири».
Фото ХК «Сибирь»

СКА на своей арене проиграл «Сибири» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.

У хозяев единственную шайбу забросил Валентин Зыков. За новосибирский клуб дубль оформил Тэйлор Бек.

Для команды Романа Ротенберга это поражение стало 5-м подряд в чемпионате.

В следующей игре СКА дома сыграет против «Северстали» 20 сентября, «Сибирь» встретится в Новосибирске с «Авангардом» 21 сентября.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: Бек — 2, 3:56 — 0:1. Бек — 3 (бол., Аланов), 19:29 — 0:2. Зыков — 1, 35:24 — 1:2.

Вратари: Иванов (57:31) — Красоткин.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 44 (14+15+15) — 20 (9+9+2).

Судьи: Мочалов, Овчинников.

17 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11846 зрителей.

ХК Сибирь
ХК СКА
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