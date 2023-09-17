СКА проиграл «Сибири», потерпев пятое поражение подряд в КХЛ
СКА на своей арене проиграл «Сибири» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.
У хозяев единственную шайбу забросил Валентин Зыков. За новосибирский клуб дубль оформил Тэйлор Бек.
Для команды Романа Ротенберга это поражение стало 5-м подряд в чемпионате.
В следующей игре СКА дома сыграет против «Северстали» 20 сентября, «Сибирь» встретится в Новосибирске с «Авангардом» 21 сентября.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы: Бек — 2, 3:56 — 0:1. Бек — 3 (бол., Аланов), 19:29 — 0:2. Зыков — 1, 35:24 — 1:2.
Вратари: Иванов (57:31) — Красоткин.
Штраф: 12 — 14.
Броски: 44 (14+15+15) — 20 (9+9+2).
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|Локомотив
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|4
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|Куньлунь РС
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|4
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|Северсталь
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|Динамо Мн
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|5
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|4
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|Витязь
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|1
|6
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|Ак Барс
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|5
|2
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|1
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22.09
|17.09
|17:00
|
СКА – Сибирь
|1 : 2
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