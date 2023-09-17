Главный тренер «Сибири» Немировски — о матче против СКА: «Это была хорошая командная победа»
Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски высказался о победе над СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
«Я считаю, что у нас была хорошая командная победа сегодня — ребята бились, много шайб на себя ловили. Наконец-то мы забили в большинстве, хотя могли забить еще больше, просто пока не все полностью получается. Здорово сработало и меньшинство, а вратарь в нужные моменты выручил», — приводит пресс-служба клуба слова Немировски.
Также он сравнил этой матч с игрой против СКА в кубке Пучкова.
«Очень похожи матчи. Там тоже вели 2:0 сначала. Сегодня получше играли, знали, что СКА будет атаковать, держали это в уме. Сегодня было видно, что игроки добавляют в скорости, шайба у нас двигается лучше последние две игры», — добавил тренер.
На данный момент «Сибирь» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 7 очков за 7 игр. 21 сентября команда встретится в Новосибирске с «Авангардом». Начало матча — в 15.30 по московскому времени.
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СКА – Сибирь
|1 : 2