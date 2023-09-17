Форвард «Торпедо» Атанасов: «Несколько клубов НХЛ выходили на меня, но никто не решился выбрать»

Атанасов объяснил, почему никто из клубов НХЛ не выбрал его на прошедшем драфте

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов, ярко проявляющий себя в стартовавшем сезоне КХЛ, в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему никто из клубов НХЛ не выбрал его на прошедшем драфте.

— Тебя признавали лучшим нападающим недели в КХЛ. Чувствуешь себя звездой?

— Нет. Если дальше получится удачно играть, то будет здорово. Конечно, я хочу продолжать удачную серию и всей душой верю, что так и будет.

— Насколько финансовый фактор для тебя важен?

— Я еще молодой игрок, деньги для меня сейчас точно не главное. Самое важное — играть и получать от этого удовольствие, а деньги со временем придут.

— Твой контракт заканчивается через два сезона. Из НХЛ уже выходили на связь?

— Да, несколько клубов выходило на меня. Драфт в этом году был, но никто не решился меня выбрать. (Смеется.) Особо ни к кому не присматривался.