СКА подписал контракт с форвардом Гальченюком

СКА подписал двухлетний контракт с американским нападающим Алексом Гальченюком.

Об этом на пресс-конференции после матча с «Сибирью» на турнире памяти Пучкова объявил главный тренер питерцев Роман Ротенберг.

В питерской команде он будет играть под 89-м номером.

9 июля Гальченюк был арестован полицейским управлением города Скоттсдейл. 29-летний американец попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Позже стало известно, что Гальченюк после задержания угрожал убить полицейских и выкрикивал расистские оскорбления в их адрес.