СКА подписал контракт с форвардом Гальченюком
СКА подписал двухлетний контракт с американским нападающим Алексом Гальченюком.
Об этом на пресс-конференции после матча с «Сибирью» на турнире памяти Пучкова объявил главный тренер питерцев Роман Ротенберг.
В питерской команде он будет играть под 89-м номером.
9 июля Гальченюк был арестован полицейским управлением города Скоттсдейл. 29-летний американец попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Позже стало известно, что Гальченюк после задержания угрожал убить полицейских и выкрикивал расистские оскорбления в их адрес.
13 июля «Аризона» решила расторгнуть контракт с Гальченюком, поместив его на драфт отказов с целью расторжения договора. 19 июля хоккеист публично принес извинения и написал, что будет работать над собой каждый день с целью однажды загладить свою вину.
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