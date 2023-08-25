СКА обыграл «Сибирь» на турнире имени Пучкова

СКА одержал победу над «Сибирью» на турнире имени Николая Пучкова — 6:3.

За СКА отличились Иван Демидов, Илья Федотов, Сергей Сапего, Сергей Толчинский, Иван Зинченко и Марат Хайруллин. Дубль за «Сибирь» оформил Тейлор Бек. Еще одна шайба на счету Артема Жукова.

Турнир имени Н.Г.Пучкова

СКА (Санкт-Петербург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 6:3 (0:2, 3:0, 3:1)

Голы: Бек — 1 (бол., Мерфи, Бутузов), 14:59 — 0:1. Жуков — 1 (Михеев, Сетдиков), 15:20 — 0:2. Демидов — 3 (бол., Сергеев, Сапего), 25:39 — 1:2. И. Федотов — 3 (бол., Толчинский, Никишин), 28:09 — 2:2. Сапего — 1 (бол., Демидов), 31:20 — 3:2. Бек — 2 (бол., Мерфи, Дубакин), 42:21 — 3:3. Толчинский — 3 (бол., Хайруллин), 47:31 — 4:3. Зинченко — 2 (п.в., Никишин), 58:22 — 5:3. Хайруллин — 1 (п.в., Хуснутдинов), 59:56 — 6:3.

Вратари: Маттссон — Красоткин (57:41 — 58:22, 58:43 — 59:56).

Штраф: 37 — 50.

Броски: 27 (6+13+8) — 16 (5+7+4).

Судьи: Васильев, Кочетов.

25 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».