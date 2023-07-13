«Аризона» поместила Гальченюка на драфт отказов для расторжения контракта

«Аризона» решила расторгнут контракт с нападающим Алексом Гальченюком.

Как сообщает пресс-служба клуба, 29-летнего игрока поместили на драфт отказов с целью расторжения договора. Клуб в настоящее время не будет давать никаких дополнительных комментариев.

Гальченюк подписал контракт с «Аризоной» 1 июля 2023 года. По двустороннему договору зарплата игрока в НХЛ составляла бы 775 тысяч долларов за сезон, в АХЛ — 225 тысяч. Нападающий уже выступал за «Койотс» в сезонах-2021/22 и 2018/19.