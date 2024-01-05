СКА уступил «Локомотиву» в домашнем матче
СКА на своем льду проиграл «Локомотиву» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.
Петербуржцы вели в счете по итогам первого периода. Единственную шайбу у хозяев забросил Захар Бардаков. Затем за ярославскую команду по голу забили Артур Каюмов и Георгий Иванов.
СКА прервал победную серию из четырех матчей. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место в Западной конференции с 63 очками в 47 матчах. «Локомотив» набрал 66 очков за 46 игр и поднялся на первую строчку в турнирной таблице «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Бардаков — 6 (Рендулич, Грицюк), 9:46 — 1:0. Каюмов — 11 (Березкин), 37:34 — 1:1. Иванов — 8 (бол., Полунин, Алексеев), 44:59 — 1:2.
Вратари: Мойсевич (56:14) — Исаев.
Штраф: 10 — 2.
Броски: 29 (9+11+9) — 28 (13+5+10).
Судьи: Бирин, Морозов.
5 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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|5.01
|13:30
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Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 3 ОТ
|5.01
|14:30
|
Трактор – Барыс
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|5.01
|17:00
|
СКА – Локомотив
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|17:00
|
Северсталь – Витязь
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|5.01
|17:00
|
Сочи – Автомобилист
|1 : 4
|5.01
|17:00
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Ак Барс – Адмирал
|2 : 1 ОТ
|5.01
|17:00
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|2 : 1 ОТ
|5.01
|17:30
|
ЦСКА – Спартак
|3 : 1
|5.01
|19:30
|
Динамо Мн – Амур
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