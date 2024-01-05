СКА уступил «Локомотиву» в домашнем матче

СКА на своем льду проиграл «Локомотиву» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.

Петербуржцы вели в счете по итогам первого периода. Единственную шайбу у хозяев забросил Захар Бардаков. Затем за ярославскую команду по голу забили Артур Каюмов и Георгий Иванов.

СКА прервал победную серию из четырех матчей. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место в Западной конференции с 63 очками в 47 матчах. «Локомотив» набрал 66 очков за 46 игр и поднялся на первую строчку в турнирной таблице «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Бардаков — 6 (Рендулич, Грицюк), 9:46 — 1:0. Каюмов — 11 (Березкин), 37:34 — 1:1. Иванов — 8 (бол., Полунин, Алексеев), 44:59 — 1:2.

Вратари: Мойсевич (56:14) — Исаев.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 29 (9+11+9) — 28 (13+5+10).

Судьи: Бирин, Морозов.

5 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».