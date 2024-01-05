Хет-трик Мэйсека принес «Автомобилисту» победу над «Сочи»
«Автомобилист» на выезде обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.
У клуба из Екатеринбурга отличились Брукс Мэйсек, который офрмил хет-трик и также отметился результативной передачей, и Кертис Волк. За «Сочи» гол забил Артем Волков.
«Автомобилист» поднялся на 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции — на счету команды 59 очков после 49 игр. У клуба из Сочи 34 балла за 48 встреч и последняя позиция в таблице Западной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Голы: Мэйсек — 16 (Волк, Широков), 20:10 — 0:1. Волк — 6 (бол., Мэйсек, Широков), 33:05 — 0:2. Мэйсек — 17 (бол., Да Коста, Блэкер), 38:19 — 0:3. Мэйсек — 18 (Да Коста, Баранцев), 51:17 — 0:4. Арт.А. Волков — 3 (Кузнецов, Чебыкин), 56:26 — 1:4.
Вратари: Бердин — Аликин (50:49 — 51:17).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 31 (9+9+13) — 32 (11+18+3).
Судьи: Гофман, Ромасько.
5 января. Сочи. ДС Большой.
|Восточная конференция
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|Металлург Мг
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|Автомобилист
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|19
|29
|47
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|19
|26
|46
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|14
|32
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|В
|П
|О
|1
|Локомотив
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|31
|15
|66
|2
|Спартак
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|30
|17
|66
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|СКА
|47
|31
|16
|63
|4
|Динамо М
|46
|29
|17
|62
|5
|Торпедо
|46
|28
|18
|59
|6
|Северсталь
|47
|22
|25
|51
|7
|ЦСКА
|45
|23
|22
|50
|8
|Динамо Мн
|44
|19
|25
|42
|9
|Витязь
|47
|15
|32
|36
|10
|Куньлунь РС
|47
|15
|32
|36
|11
|Сочи
|48
|14
|34
|34
|5.01
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 3 ОТ
|5.01
|14:30
|
Трактор – Барыс
|5 : 1
|5.01
|17:00
|
СКА – Локомотив
|1 : 2
|5.01
|17:00
|
Северсталь – Витязь
|4 : 3
|5.01
|17:00
|
Сочи – Автомобилист
|1 : 4
|5.01
|17:00
|
Ак Барс – Адмирал
|2 : 1 ОТ
|5.01
|17:00
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|2 : 1 ОТ
|5.01
|17:30
|
ЦСКА – Спартак
|3 : 1
|5.01
|19:30
|
Динамо Мн – Амур
|- : -