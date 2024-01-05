«Северсталь» дома обыграла «Витязь»

«Северсталь» на своем льду обыграла «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

У череповецкой команды по голу забили Данил Аймурзин, Никита Коростелев, а Кирилл Пилипенко оформил дубль. У подмосковной команды отличились Владислав Цицюра, Руслан Педан и Дерек Барак.

«Северсталь» с 51 очком после 47 игр идет на 7-й позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» располагается на 9-й позиции (36 очков в 47 встречах).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Московская область) — 4:3 (0:2, 1:1, 3:0)

Голы: Цицюра — 7 (Савчик, Воробьев), 17:16 — 0:1. Педан — 7 (Валенцов, Цицюра), 18:32 — 0:2. Пилипенко — 23 (бол., Коростелев), 24:44 — 1:2. Барак — 9 (Дарьин, Педан), 32:36 — 1:3. Аймурзин — 11 (бол., Лишка, Ярош), 46:44 — 2:3. Коростелев — 15 (бол., Грудинин), 50:58 — 3:3. Пилипенко — 24 (бол., Коростелев, Ярош), 59:50 — 4:3.

Вратари: Шугаев (Самойлов, 45:15) — Дорожко.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 45 (23+9+13) — 21 (5+12+4).

Судьи: Соин, Юдаков.

5 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».