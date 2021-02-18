Сегодня, 18 февраля, СКА на своем льду примет московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Клубы имеют одинаковое количество очков — по 76, однако армейцы выше в турнирной таблице Западной конференции, так как имеют матч в запасе.

Отметим, что СКА не выиграл ни одной игры у «Динамо» в этом сезоне.

У московского «Динамо» проблемы с подписанием нового контракта с Вадимом Шипачевым. Об этом можно прочитать в статье «СЭ» по этой ссылке.

Следить за матчем СКА — «Динамо» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча СКА — «Динамо»