СКА — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ
17:00
Сегодня, 18 февраля, СКА на своем льду примет московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
Клубы имеют одинаковое количество очков — по 76, однако армейцы выше в турнирной таблице Западной конференции, так как имеют матч в запасе.
Отметим, что СКА не выиграл ни одной игры у «Динамо» в этом сезоне.
У московского «Динамо» проблемы с подписанием нового контракта с Вадимом Шипачевым. Об этом можно прочитать в статье «СЭ» по этой ссылке.
Следить за матчем СКА — «Динамо» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
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