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«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: где смотреть «Зеленое дерби»

15:30
«Салават Юлаев» примет на своем льду «Ак Барс». Фото ХК «Салават Юлаев»
«Салават Юлаев» примет на своем льду «Ак Барс». Фото ХК «Салават Юлаев»
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Сегодня, 18 февраля, «Салават Юлаев» примет на своем льду «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Казанцы лидируют в турнирной таблице Восточной конференции и досрочно выиграли дивизион Харламова. Команда из Уфы занимает 4-е место в таблице. В этом сезоне команды провели 3 матча, в двух из которых «Ак Барс» одержал победы.

Следить за матчем «Салават Юлаев» — «Ак Барс» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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