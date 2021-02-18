Сегодня, 18 февраля, «Салават Юлаев» примет на своем льду «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Казанцы лидируют в турнирной таблице Восточной конференции и досрочно выиграли дивизион Харламова. Команда из Уфы занимает 4-е место в таблице. В этом сезоне команды провели 3 матча, в двух из которых «Ак Барс» одержал победы.

Следить за матчем «Салават Юлаев» — «Ак Барс» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс»