Останется ли самый дорогой игрок КХЛ в «Динамо»? И кто может его переманить?

Разбираем ситуацию с новым контрактом Вадима Шипачева.

До открытия трансферного окна в КХЛ остается два с половиной месяца, но уже сейчас шумят новости о потенциальных свободных агентах. Одним из них может стать лучший бомбардир лиги Вадим Шипачев, у которого заканчивается контракт с московским «Динамо». Стороны ведут переговоры о новом договоре, но пока не пришли к взаимному согласию.

По информации «СЭ», «Динамо» предложило Вадиму контракт по системе «2+1». Форвард может заработать как минимум 240 миллионов рублей: 90 — за первый сезон, 80 — второй, 70 — третий. Бонусная часть неизвестна, но ее еще нужно выполнить. Командные премии, как известно, полагаются только за выход в финал конференции.

На лучшего игрока лиги не должны жалеть денег

Логично, что «Динамо» заинтересовано в продлении лучшего центрального нападающего за пределами НХЛ. Разбрасываться мастерами такого уровня слишком опрометчиво. Особенно учитывая дефицит кадров на этой позиции в России. В плане творчества и созидания в КХЛ есть Шипачев — и все остальные. Из россиян можно выделить Зернова, Шалунова, Прохоркина, Красковского, прогрессирующего Ивана Морозова. Но всем не хватает стабильности, да и по индивидуальным качествам планка Шипачева для них недосягаема. По крайней мере пока.

Прошлой весной «Динамо» продлило Дмитрия Яшкина до конца сезона-2021/22. Причем чех в следующем сезоне получит 115 миллионов рублей. В связке с Шипачевым они идеально дополняют друг друга: Яшкин берет на себя силовую борьбу и завершение атак, Вадим раскачивает оборону и выдает обостряющие передачи и фирменные подкидки. Предположим, «Динамо» не договорится с Вадимом. И оправданы ли тогда вложения в Яшкина? Найти нового центра, близкого по стилю и уровню к Шипачеву, будет архисложно. В России нет подходящих кандидатов, а подписывать кого-то с внешнего рынка слишком рискованно. Вспомните, как мучилась «Магнитка», подыскивая партнера для Сергея Мозякина, когда Ян Коварж собрался в Северную Америку.

Сторона игрока может настаивать на сохранении условий — 120 миллионов в год, и как минимум на два сезона — и имеет на это полное право. Шипачев не сбавляет оборотов, стабильно набирает очки и лидирует в гонке бомбардиров лиги. Почему он должен идти на уступки, учитывая, что Яшкин получит в следующем году больше него?

Можно понять и руководство бело-голубых. Когда легионеры «съедают» треть зарплатного фонда (315 миллионов), а еще есть Шипачев (120), Дмитрий Кагарлицкий (60), Андрей Миронов (50), комплектовать третьи-четвертые звенья приходится по остаточному принципу. Если Вадим подвинется, на высвобожденные деньги можно усилить боттом-6, что с точки зрения клубных перспектив сделает «Динамо» сильнее.

Кто, если не «Динамо»?

Если Вадим выйдет на рынок свободных агентов, за него развернется дикая борьба. Многие топ-клубы, за исключением, наверное, СКА, с которым Шипачев поссорился из-за отъезда в «Вегас», могут засыпать нападающего деньгами и предложить заоблачный контракт. Даже в ущерб потолку зарплат. Потому что Вадим может прокачать практически любого партнера и вокруг него можно строить суперзвено, способное разорвать всю лигу. Так было в СКА, когда Шипачев зажигал с Панариным и Дадоновым, а позже — с Дадоновым и Гусевым. Так было и есть в «Динамо» с Кагарлицким и Яшкиным.

Другой вопрос, захочет ли Вадим, которому в марте исполнится 34 года, менять Москву на условную Уфу или даже Казань? Семье Шипачева, как и самому Вадиму, комфортно в столице со всех точек зрения. Налажен быт, идеальное взаимопонимание с партнерами, предостаточно игрового времени — что еще нужно хоккеисту для счастья?

Казанцы предпринимали попытки переманить Шипачева еще в мае 2019 года, когда «Динамо» провернуло очередную аферу со сменой юридического лица. То есть бело-голубым требовалось переподписать хоккеистов, в том числе и Вадима. Тогда «Ак Барс» и активизировался, но нападающий отклонил предложение лидера Востока. Ключевым моментом выступили даже не деньги — казанцы точно предлагали не меньше. Форвард попросту не захотел уезжать из Москвы.

Претендентов на Шипачева будет предостаточно, поэтому бело-голубым важно договориться о контракте до 30 апреля. Сам Шипачев настроен остаться в «Динамо», при этом не хочет продешевить. Оно и понятно — нынешнее соглашение может стать последним большим за карьеру. Поэтому хоккеист хочет получить максимум от клуба.

При этом я бы не затевал разговоры о втором пришествии Вадима за океан. Согласен, что история с его возвращением в Америку, допустим в условный «Детройт», где его сходу сделают первым-вторым центром, могла быть достойна экранизации. Если, конечно, у Вадима все получится. Но слишком уж много обстоятельств выступают против этого. Шипачеву комфортно в «Динамо», и вряд ли он захочет что-то менять. Поэтому все в руках руководства бело-голубых, которым важно сохранить топового центра и для клубных перспектив, и для имиджа КХЛ.