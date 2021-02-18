«Авангард» на выезде обыграл «Сибирь»

«Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» со счетом 3:0.

Отличились Рид Буше, Кирилл Семенов и Егор Чинахов.

После этого матча «Авангард» с 80 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Сибирь» с 50 очками — на девятой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Буше — 24 (Емелин, Каски), 3:15 — 0:1. Семенов — 10 (Хохлачев, Грицюк), 55:33 — 0:2. Чинахов — 9 (бол., Каски, Найт), 56:54 — 0:3.

Вратари: Сятери — Грубец.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 14 (5+3+6) — 31 (12+6+13).

Судьи: Букин, Гофман.

18 февраля. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 3520 зрителей.