«Сибирь» подписала контракты с Основиным и еще двумя игроками

Как ранее сообщал «СЭ», хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с 28-летним нападающим Вячеславом Основиным. Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт команды.

Хоккеист является воспитанником челябинского «Трактора», в составе которого дебютировал в КХЛ в 2012.

Кроме «Трактора», в карьере Основина были ЦСКА, «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Сибирь». Всего в активе Основина 451 матч в регулярных сезонах КХЛ (136 очков: 76 голов и 60 передач) и 26 матчей в Кубке Гагарина (5 очков: 3+2).

Также «Сибирь» продлила контракт на год с 20-летним защитником Никитой Ефремовым. Новое соглашение действует по 30 апреля 2024 года.

?Хоккеист является воспитанником клуба, дебютировал за «Сибирь» в сезоне-2019/2020 и к этому моменту провел в КХЛ 45 матчей (0+4).

Кроме того, «Сибирь» подписал двухлетний контракт со своим воспитанником, 21-летним защитником Ильей Пастуховым. Прошлый сезон защитник провел в Высшей хоккейной лиге, играя за «Югру».