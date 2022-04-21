Основин перейдет в «Сибирь»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Трактора» Вячеслав Основин не получит новый контракт от челябинского клуба. 28-летний хоккеист перейдет в «Сибирь» после открытия рынка свободных агентов.

В этом сезоне Основин сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 14 (5+9) очков. В плей-офф на его счету 1 гол в 8 играх.

Основин с 2019 года выступает за «Трактор», воспитанником которого является. Ранее он также играл за «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Сибирь» и ЦСКА.

В сезоне-2021/22 «Трактор» дошел до 1/2 финала Кубка Гагарина, где проиграл «Металлургу». «Сибирь» проиграла в первом раунде плей-офф «Салавату Юлаеву».