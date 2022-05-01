Генеральный менеджер «Торпедо» рассказал об изменениях в клубе

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в интервью «СЭ» прокомментировал первые изменения в составе нижегородской команды.

— В первый день после открытия трансферного окна нам удалось пополниться несколькими перспективными молодыми игроками, за которыми между клубами КХЛ велась самая настоящая борьба. Ни для кого не секрет, что сейчас на рынке практически нет вратарей с русским паспортом, поэтому даже на молодых голкиперов большой спрос. Переходы вчерашних юниоров из одной команды в другую порой обходятся клубам в десятки миллионов рублей. В этой связи, считаю большим успехом, что нам удалось заполучить одного из самых одаренных вратарей Белоруссии Лоренса Зинаддина. Это главное открытие чемпионата Белоруссии. В свои 17 лет он уже провел 19 матчей за солигорский «Шахтер» и помог команде завоевать бронзовые медали белорусского первенства.

Также серьезная борьба велась за двух воспитанников «Югры» Василия Атанасова и Ивана Воробьева, которых хотели видеть в своем составе в том числе и топ-клубы. За ними мы пристально следили в последние годы и надеемся, что они продолжат прогрессировать.

Не могу не отметить возвращение из аренды нападающего Данила Воеводина и подписание опытного форварда Кирилла Воронина. Данил провел отличный сезон в ВХЛ и заслужил новый шанс проявить себя в КХЛ, а Кирилл должен добавить нам динамики в атаке. Это скоростной, работящий, и вместе с тем техничный нападающий. Он должен отлично вписаться в нашу игровую систему. Немаловажно также, что игрок перешел к нам из стана прямого конкурента минского «Динамо».

Надеемся, что все молодые игроки, которые приходят в «Торпедо», а также наши ребята из «Чайки» будут прогрессировать и уже в ближайшем сезоне получат свой шанс сыграть в КХЛ.

Отмечу, работа над комплектованием команды продолжается. Я понимаю болельщиков, которым хотелось бы уже первого мая увидеть десяток подписаний и полностью сформированный состав, но мы не стремимся как можно быстрее собрать команду, участвуя в аукционе, а стараемся точечно усиливать состав, работать на качество. Работа на трансферном рынке продолжается, и команда все еще формируется. Продолжайте следить за новостями на наших официальных ресурсах — все только начинается!