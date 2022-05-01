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Сегодня, 18:15

Генеральный менеджер «Торпедо» рассказал об изменениях в клубе

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в интервью «СЭ» прокомментировал первые изменения в составе нижегородской команды.

— В первый день после открытия трансферного окна нам удалось пополниться несколькими перспективными молодыми игроками, за которыми между клубами КХЛ велась самая настоящая борьба. Ни для кого не секрет, что сейчас на рынке практически нет вратарей с русским паспортом, поэтому даже на молодых голкиперов большой спрос. Переходы вчерашних юниоров из одной команды в другую порой обходятся клубам в десятки миллионов рублей. В этой связи, считаю большим успехом, что нам удалось заполучить одного из самых одаренных вратарей Белоруссии Лоренса Зинаддина. Это главное открытие чемпионата Белоруссии. В свои 17 лет он уже провел 19 матчей за солигорский «Шахтер» и помог команде завоевать бронзовые медали белорусского первенства.

Также серьезная борьба велась за двух воспитанников «Югры» Василия Атанасова и Ивана Воробьева, которых хотели видеть в своем составе в том числе и топ-клубы. За ними мы пристально следили в последние годы и надеемся, что они продолжат прогрессировать.

Не могу не отметить возвращение из аренды нападающего Данила Воеводина и подписание опытного форварда Кирилла Воронина. Данил провел отличный сезон в ВХЛ и заслужил новый шанс проявить себя в КХЛ, а Кирилл должен добавить нам динамики в атаке. Это скоростной, работящий, и вместе с тем техничный нападающий. Он должен отлично вписаться в нашу игровую систему. Немаловажно также, что игрок перешел к нам из стана прямого конкурента минского «Динамо».

Надеемся, что все молодые игроки, которые приходят в «Торпедо», а также наши ребята из «Чайки» будут прогрессировать и уже в ближайшем сезоне получат свой шанс сыграть в КХЛ.

Отмечу, работа над комплектованием команды продолжается. Я понимаю болельщиков, которым хотелось бы уже первого мая увидеть десяток подписаний и полностью сформированный состав, но мы не стремимся как можно быстрее собрать команду, участвуя в аукционе, а стараемся точечно усиливать состав, работать на качество. Работа на трансферном рынке продолжается, и команда все еще формируется. Продолжайте следить за новостями на наших официальных ресурсах — все только начинается!

ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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