Финский защитник рассказал о причинах ухода из СКА

Защитник Микко Лехтонен объяснил решение покинуть СКА.

«Я не хотел оставаться в Санкт-Петербурге. Считал это неправильным. Решил покинуть Россию, как и многие другие легионеры», — цитирует игрока Iltalehti.

«Контракт Микко со СКА закончился 30 апреля. Его расторгли по инициативе и желанию Микко. Во время плей-офф мы пришли к соглашению со СКА, что, если Микко доиграет до конца сезона, клуб расторгнет с ним контракт. Поэтому он и оставался в России до конца», — добавил агент игрока Мика Раутакаллио.

Из общения с руководством СКА стало понятно, что расторжение контракта стоило бы 160 миллионов рублей.

Iltalehti пишет, что финские хоккеисты обращались к Федерации хоккея Финляндии, Ассоциации финских хоккеистов и НХЛПА, чтобы те попросили ИИХФ помочь игрокам, оказавшимся в схожей с Лехтоненом ситуации. Переговоры проходили в марте-апреле, но не принесли результата.