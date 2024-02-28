Шипачев оценил итоги регулярного чемпионата для «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев прокомментировал предстоящий старт серии первого раунда плей-офф ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

«Все готовятся к плей-офф, завтрашняя игра много покажет. Настрой классный, все хотят играть. Постараемся не подвести болельщиков. Регулярный чемпионат закончился, могли лучше сыграть, но без разницы уже. Соперника не выбирают, «Автомобилист» — хорошая команда, разбираем их игру, хочется выиграть», — сказал Шипачев.

Серия между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» стартует 29 февраля в Екатеринбурге. Начало первого матча — в 19.30 по московскому времени.

«Ак Барс» и «Автомобилист» сыграют друг с другом в Кубке Гагарина во второй раз в истории. В 2015 году победили казанцы.