Жамнов: «Все будут нас судить по плей-офф»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов на открытой тренировке перед плей-офф рассказал, чего ждать от серии с «Северсталью».

— Как сейчас настрой у команды?

— Настрой нормальный, плей-офф есть плей-офф. Все судить нас будут по плей-офф. Настрой боевой, главное, чтобы ребята не перенервничали. Не такой большой опыт у команды в играх навылет. Постараемся убрать это на второй план, выходить и играть.

— Будет ли готов Рыбар сыграть в плей-офф?

— Следим за ним, там все больше от докторов зависит. Та травма, которую он получил, для вратаря, она дает о себе знать периодически.

— Николаев будет основным вратарем?

— Посмотрим.

— Что думаете о «Северстали»?

— Очень хорошая команда, к концу чемпионата она стала только еще сильнее. Игроки между собой притерлись, понимают все те нюансы, которые не получались в начале сезона. Очень серьезный соперник. Игры будут тяжелые. Серия будет энергозатратная. В этой серии кто меньше совершит ошибок, тот и выиграет.

— Для вас это первая серия в плей-офф в качестве главного тренера.

— Я и сам играл в плей-офф, знаю, что это такое, как тренер тоже прекрасно понимаю. Попытаемся донести до игроков, чтобы выходили, играли, не думали ни о чем, а наслаждались хоккеем. Результат придет.