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Сегодня, 12:26

Радулов поделился ожиданиями от серии против «Автомобилиста» в плей-офф КХЛ

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал предстоящий старт серии первого раунда плей-офф ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

— Настроение хорошее, плей-офф — это праздник хоккея, ничего нового тут не скажу. Классно, что вернулись на «Татнефть Арену», приятно быть дома. Старому дворцу тоже огромное спасибо, люди работали, сделали многое для нас, чувствовали себя уютно, как дома.

Нормально отдохнули, все в одинаковых условиях, ссылаться на физическое состояние я бы не стал. Я уже играл, тренируюсь, все нормально. Наша работа выходить и играть, уже с кем, когда, не наша головная боль.

Это вы считаете, что команды низовые, у каждого свое мнение. Пресса пусть говорит, что удобный соперник, но мы готовимся к серьезному сопернику. Играли с ними и в том году, и в этом, были тяжелые матчи, могли сложиться в любую сторону. Хорошая, боевитая команда, будет интересно.

В плей-офф есть мы и они, серия до четырех побед всегда принципиальна, хочется победить, либо едешь отдыхать, либо продолжаешь борьбу. Я родом из Нижнего Тагила, но это немного другое, — сказал Радулов.

Серия между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» стартует 29 февраля в Екатеринбурге. Начало первого матча — в 19.30 по московскому времени.

«Ак Барс» и «Автомобилист» сыграют друг с другом в Кубке Гагарина во второй раз в истории. В 2015 году победили казанцы.

Александр Радулов
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
1. Металлург Мг - Амур
0 - 0
2. Металлург Мг - Амур
0 - 0
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
1. СКА - Торпедо
0 - 0
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
1. Авангард - Лада
0 - 0
2. Авангард - Лада
0 - 0
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
0 - 0
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
1. Спартак - Северсталь
0 - 0
2. Спартак - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
0 - 0
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
1. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
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