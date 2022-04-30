Шесть хоккеистов покинули «Ак Барс» в связи с истечением контрактов

«Ак Барс» объявил, что в связи с истечением контрактов команду покинули шесть хоккеистов.

Из клуба ушли вратарь Игорь Бобков, защитники Роман Рукавишников, Марк Барберио и Джейсон Демерс, а также нападающие Эрик Фер и Пер Линдхольм.

Бобков провел за «Ак Барс» 7 матчей при коэффициенте надежности 2.19, отразил 89,7 процента бросков и дважды сыграл на ноль. У Рукавишникова 24 (4+20) очка в 134 матчах за казанцев, Барберио набрал 3 (1+2) очка в 6 играх, Демерс — 2 (0+2) в 9 встречах.

Линдхольм набрал 19 (7+12) очков в 29 матчах за «Ак Барс», у Фера — 1 шайба в 7 играх.

В сезоне-2021/22 «Ак Барс» занял четвертое место в регулярном чемпионате КХЛ и вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Авангарду» (счет в серии — 2-4).