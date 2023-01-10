«Северсталь» по буллитам обыграла «Торпедо», Петунин сделал хет-трик

«Северсталь» по буллитам обыграла «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4. Встреча прошла в Череповце.

В основное время в составе хозяев хет-трик оформил Александр Петунин и еще один гол забил Кирилл Пилипенко. За нижегородский клуб шайбы забросили Деннис Ян, Максим Летунов и Николай Коваленко, сделавший дубль.

В серии буллитов точнее оказались игроки «Северстали». Победный бросок на счету Робина Пресса.

«Северсталь» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко. «Торпедо» располагается на 3-й строчке с 66 очками.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Коваленко — 16 (Орлов), 6:03 — 0:1. Петунин — 14 (Пыленков, Абросимов), 12:25 — 1:1. Петунин — 15 (Тимашов), 19:01 — 2:1. Коваленко — 17 (бол., Кручинин), 24:28 — 2:2. Пилипенко — 10 (Петунин), 28:43 — 3:2. Ян — 13 (Летунов, Гончарук), 39:56 — 3:3. Летунов — 9 (мен., Коваленко, Сизов), 46:43 — 3:4. Петунин — 16 (бол., Пилипенко), 47:48 — 4:4.

Победный буллит: Пресс.

Вратари: Самонов — Кульбаков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 43 (18+8+13+4) — 26 (4+9+11+2).

Судьи: Гашилов, Наумов.

10 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».