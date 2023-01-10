КХЛ, матчи 10 января: СКА сыграет со «Спартаком», «Автомобилист» — ЦСКА

10 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Спартак» в гостях сыграет против СКА и другие встречи.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты матчей 10 января (время начала — московское)

17.00. «Автомобилист» — ЦСКА

19.00. «Северсталь» — «Торпедо»

19.30. «Динамо» — «Салават Юлаев»

19.30. СКА — «Спартак»

19.30. «Сочи» — «Витязь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

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