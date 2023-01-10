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Сегодня, 09:15

КХЛ, матчи 10 января: СКА сыграет со «Спартаком», «Автомобилист» — ЦСКА

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Хоккеисты СКА.
Фото ХК СКА

10 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Спартак» в гостях сыграет против СКА и другие встречи.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты матчей 10 января (время начала — московское)

17.00. «Автомобилист» — ЦСКА

19.00. «Северсталь» — «Торпедо»

19.30. «Динамо» — «Салават Юлаев»

19.30. СКА — «Спартак»

19.30. «Сочи» — «Витязь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 49 37 12 78
2 ЦСКА 47 31 16 67
3 Торпедо 48 31 17 65
4 Локомотив 49 29 20 65
5 Динамо М 48 27 21 62
6 Витязь 48 22 26 52
7 Спартак 49 22 27 51
8 Северсталь 48 19 29 49
9 Динамо Мн 49 19 30 48
10 Куньлунь 49 16 33 37
11 Сочи 47 5 42 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 48 28 20 63
2 Металлург 48 28 20 62
3 Авангард 48 29 19 62
4 Сибирь 50 29 21 62
5 Сал. Юлаев 48 26 22 61
6 Адмирал 49 26 23 57
7 Ак Барс 48 25 23 57
8 Барыс 50 22 28 48
9 Амур 47 20 27 46
10 Трактор 49 20 29 46
11 Нефтехимик 48 21 27 45
Результаты / календарь
28.12
29.12
30.12
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13.01
14.01
15.01
10.01 17:00
Автомобилист – ЦСКА
 - : -
10.01 19:00
Северсталь – Торпедо
 - : -
10.01 19:30
Динамо М – Сал. Юлаев
 - : -
10.01 19:30
СКА – Спартак
 - : -
10.01 19:30
Сочи – Витязь
 - : -
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