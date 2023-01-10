Заварухин — о победе над ЦСКА: «Хочу сказать спасибо ребятам, выполнили установку на игру»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился эмоциями от победы над ЦСКА (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Встречались с хорошей организованной командой, обладателем Кубка Гагарина. Хочу сказать спасибо ребятам, выполнили установку на игру, спасибо болельщикам за поддержку. Перемены в тройках? Сегодня вышла рабочая команда, у нас не играли ни Голышев, ни Да Коста. Ребята из ВХЛ горели желанием играть в команде, они здорово влились в состав и воспользовались шансом. Подтянули меньшинство? Ребята неплохо двигаются, накрывают соперника, не дают ему сделать передачу, это самое главное.
Наконец выиграли матч по блокшотам? После блокирования заряжается и звено, и вратарь, здорово, что много блокированных бросков. Стали играть попроще? Понятно, что когда была неудачная серия, у ребят появлялась неуверенность. Старались отпустить эту ситуацию, чемпионат только начинается, все впереди, надо жить сегодняшним днем и обыграть соперника. От простоты придут более мастеровитые передачи и будет получаться многое", — цитирует пресс-служба КХЛ Заварухина.
«Автомобилист» прервал серию из девяти поражений подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. ЦСКА занимает второе место в таблице Запада (67 очков).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|49
|37
|12
|78
|2
|ЦСКА
|48
|31
|17
|67
|3
|Торпедо
|49
|31
|18
|66
|4
|Локомотив
|49
|29
|20
|65
|5
|Динамо М
|48
|27
|21
|62
|6
|Витязь
|48
|22
|26
|52
|7
|Спартак
|49
|22
|27
|51
|8
|Северсталь
|49
|20
|29
|51
|9
|Динамо Мн
|49
|19
|30
|48
|10
|Куньлунь
|49
|16
|33
|37
|11
|Сочи
|47
|5
|42
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|49
|29
|20
|65
|2
|Металлург
|48
|28
|20
|62
|3
|Авангард
|48
|29
|19
|62
|4
|Сибирь
|50
|29
|21
|62
|5
|Сал. Юлаев
|48
|26
|22
|61
|6
|Адмирал
|49
|26
|23
|57
|7
|Ак Барс
|48
|25
|23
|57
|8
|Барыс
|50
|22
|28
|48
|9
|Амур
|47
|20
|27
|46
|10
|Трактор
|49
|20
|29
|46
|11
|Нефтехимик
|48
|21
|27
|45
|10.01
|17:00
|
Автомобилист – ЦСКА
|4 : 2
|10.01
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|5 : 4 Б
|10.01
|19:30
|
Динамо М – Сал. Юлаев
|- : -
|10.01
|19:30
|
СКА – Спартак
|- : -
|10.01
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -