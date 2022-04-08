«Северсталь» продлила контракт с нападающим Думбадзе на три года

«Северсталь» продлила контракт с нападающим Давидом Думбадзе на три года, сообщает пресс-служба череповечкого клуба.

26-летний россиянин играет за «Северсталь» с сезона-2020/21.

В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий набрал 17 (8+9) баллов в 48 играх. Также на счету Думбадзе два очка (0+2) в семи встречах Кубка Гагарина.