Евгений Григоренко: «Чувствую, что могу вернуться в КХЛ»

Форвард белорусского «Гомеля» Евгений Григоренко рассказал о желании вернуться в КХЛ.

«Многие говорили, что с возрастом взрыв пропадает, но ничего подобного. Даже сейчас, в 29 лет я чувствую, что взрыв этот есть, он хороший, и молодым я не уступлю. Хотя и я себя не считаю возрастным игроком. Мне 29, но как была у меня скорость, так она и есть. Взрыв помогает обыгрывать защитников один в один, уходить на скорости, плюс катание в детстве поставили. Все это в совокупности дает неплохой результат, поэтому и чувствую, что я могу вернуться в КХЛ. И уверен даже, что у меня все получится. Я никогда не был лентяем, в итоге многие на это обращают внимание. И хочется реально зацепиться за КХЛ и играть на том уровне, на котором могу», — приводит слова Григоренко Metaratings.ru.

29-летний россиянин выступал в КХЛ за «Металлург», «Нефтехимик», «Ак Барс», «Адмирал» и «Северсталь». В составе магнитогорцев форвард стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2013/14.