Лучший арбитр сезона КХЛ-2023/24 Оленин завершит карьеру

Как стало известно «СЭ», лучший арбитр минувшего сезона КХЛ Константин Оленин завершит карьеру.

По нашей информации, Оленин продолжит работу в судейском комитете лиги.

По итогам сезона КХЛ-2023/23 Оленин получил приз имени Андрея Старовойтова (лучший арбитр лиги), а Дмитрий Сивов — награду имени Михаила Галиновского (лучший линейный судья).

Оленин работает в лиге с первого сезона, на его счету 1031 отработанная игра.