Светлаков: «Игроки ЦСКА точно не устали от побед или друг от друга»

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков поделился мыслями касательно неудачного сезона-2023/24 для ЦСКА.

«Сложно сказать в чем причины неудач ЦСКА. Мы точно не устали от побед или друг от друга. У нас никогда не было такого хорошего коллектива, как в этом году. В начале сезона мы думали, что раскачаемся и наберем форму, но поражения случались системно.

Начинались разговоры между собой и с тренерским штабом, поскольку нужно было срочно что-то менять. Команда была уверена, что в плей-офф все получится, но, как оказалось, когда весь сезон идет кувырком, на решающие игры собраться очень тяжело», — цитирует Metaratings.ru Светлакова.

В прошедшем сезоне Светлаков набрал 29 (10+19) очков в 59 матчах регулярного чемпионата.