Светлаков: «Федоров многому меня научил»

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков высказался о работе под руководством главного тренера Сергея Федорова в ЦСКА.

«Сергей Викторович — совсем другой тренер. Мы брали Кубок два года подряд, это был великолепный этап моей карьеры. Жаль, что в этом году сезон прошёл не очень хорошо. Это очень печально.

Он многому меня научил. Он рассказывал о многих нюансах, показывал видео. Перед каждым раундом плей-офф он готовил новый материал по каждому центральному игроку соперника. Мы садились вместе и все разбирали», — цитирует Metaratings.ru Светлакова.