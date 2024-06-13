«Амур» объявил об уходе президента клуба Никитина

Президент «Амура» Александр Никитин покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.

«От лица игроков, тренерского штаба, коллектива ХК «Амур» и болельщиков выражаем огромную благодарность Александру Александровичу Никитину за внимание и руководство на посту президента нашего клуба. Ваше управление в минувшем сезоне снова дало повод десяткам тысяч жителей Хабаровского края гордиться своей командой», — говорится в заявлении «Амура».

Никитин занимал пост президента клуба с марта 2023 года. В сезоне-2023/24 «Амур» занял восьмое место в Восточной конференции, а в плей-офф команда проиграла «Металлургу» (2-4) в первом раунде.