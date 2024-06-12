«Салават Юлаев» договорился о подписании контракта с канадцем Нэйтаном Тоддом

«Салават Юлаев» объявил о договоренности о подписании контракта с канадским нападающим Нэйтаном Тоддом

В минувшем сезоне 28-летний канадец выступал за клуб АХЛ «Сан-Хосе Барракуда». Он провел за команду 69 матчей и набрал 55 (19+36) очков.

По информации журналиста «СЭ» Михаила Зислиса, на игрока претендовали еще несколько клубов, включая «Металлург». Зарплата нападающего в «Салавате» составит около 60 миллионов рублей в год.