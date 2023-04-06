Щитов заявил, что удаления Сведберга не было

Хоккейный эксперт Никита Щитов высказал свое мнение насчет третьего матча серии «Авангард» — «Ак Барс» (2:3 ОТ).

«Ак Барс» — хорошая команда с опытными мастерами в нападении, но все-таки, считаю, «Авангард» должен был доводить матч до победы. Хозяева уверенно вели 2:0, пропустили гол и ключевую роль, я думаю, сыграло удаление Виктора Сведберга. Была борьба, у него клюшка была в двух руках, но ему подбивали ногу, он упал и за собой утащил игрока «Ак Барса». На мой взгляд, двух минут там не было. Судейская ошибка? Все люди ошибаются. Не думаю, что это было предвзято. Судья находился в том месте и ему так показалось, но, на мой взгляд человека, который играл в хоккей, удаления не было. Сведберг правильно возмущался. Дамир Шарипзянов тоже сказал, что удаление 50 на 50. Понятно, что игроки в плей-офф не могут открыто высказаться из-за возможного штрафа. Странно, что на этот момент не обратили внимания. Возможно, эпизод разберут, ведь из-за него матч перешел в овертайм. Я не думаю, что он будет переломным. Об этом говорить еще рано. В следующем матче «Авангарду» будет нужнее и команда отдаст все силы. Пока непонятно, кто станет победителем в серии", — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Четвертый матч серии «Авангарда» и «Ак Барса» состоится 7 апреля в Омске. Начало встречи намечено на 16:30 мск.