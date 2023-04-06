Стала известна зарплата Мартемьянова в «Амуре»

По информации «СЭ», Андрей Мартемьянов заработает в «Амуре» около 25 миллионов рублей за сезон.

Ранее о его назначении главным тренером в дальневосточный клуб сообщил Metaratings.

60-летний Мартемьянов возглавил «Сибирь» в апреле 2021 года. По итогам этого розыгрыша Кубка Гагарина клуб из Новосибирска вылетел в первом раунде, проиграв «Авангарду» 1-4 в серии.

«СЭ» сообщал, что новым главным тренером «Сибири» станет Сергей Кривокрасов.