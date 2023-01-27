Дубль Кадейкина принес «Салавату Юлаеву» победу над «Северсталью»

«Салават Юлаев» переиграл «Северсталь» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе уфимцев дубль оформил нападающий Александр Кадейкин. Также голы на счету защитника Райана Мерфи и нападающего Артема Пименова.

У «Северстали» автором едиснтвенной шайбы стал нападающий Руслан Абросимов.

После этого матча «Салават Юлаев» поднялся на 5-е место в таблице Восточной конференции (67 очков), «Северсталь» осталась на 9-й позиции на Западе (56).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Кадейкин — 12 (Шмелев, Бирюков), 37:15 — 1:0. Мерфи — 3 (Шмелев, Пименов), 38:35 — 2:0. Кадейкин — 13 (бол., Мухамадуллин, Мерфи), 43:01 — 3:0. Абросимов — 7 (Пилипенко), 43:26 — 3:1. Пименов — 3 (Дроздов), 47:07 — 4:1.

Вратари: Ежов — Шугаев (50:48 — 52:14, 55:41 — 55:41, 57:38).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 33 (17+7+9) — 32 (10+9+13).

Судьи: Бирин, Васильев.

27 января. Уфа. Уфа-Арена.