Дубль Кадейкина принес «Салавату Юлаеву» победу над «Северсталью»
«Салават Юлаев» переиграл «Северсталь» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе уфимцев дубль оформил нападающий Александр Кадейкин. Также голы на счету защитника Райана Мерфи и нападающего Артема Пименова.
У «Северстали» автором едиснтвенной шайбы стал нападающий Руслан Абросимов.
После этого матча «Салават Юлаев» поднялся на 5-е место в таблице Восточной конференции (67 очков), «Северсталь» осталась на 9-й позиции на Западе (56).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы: Кадейкин — 12 (Шмелев, Бирюков), 37:15 — 1:0. Мерфи — 3 (Шмелев, Пименов), 38:35 — 2:0. Кадейкин — 13 (бол., Мухамадуллин, Мерфи), 43:01 — 3:0. Абросимов — 7 (Пилипенко), 43:26 — 3:1. Пименов — 3 (Дроздов), 47:07 — 4:1.
Вратари: Ежов — Шугаев (50:48 — 52:14, 55:41 — 55:41, 57:38).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 33 (17+7+9) — 32 (10+9+13).
Судьи: Бирин, Васильев.
27 января. Уфа. Уфа-Арена.
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