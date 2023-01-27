«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Автомобилистом»

«Нефтехимик» в гостях одержал волевую победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Счет в матче открыл игрок «Авто» Алексей Макеев. Но затем голы форвардов Егора Попова и Андрея Белозерова принесли победу команде из Нижнекамска.

«Нефтехимик» набрал 56 очков и пока занимает восьмое место в Западной конференции. «Автомобилист» идет на второй строчке (70 очков).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Макеев — 1 (Неучев, Романцев), 16:38 — 1:0. Попов — 5, 34:59 — 1:1. Белозеров — 10 (Галимов), 51:51 — 1:2.

Вратари: Бобков (58:32) — Судницин.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (3+10+15) — 14 (1+9+4).

Судьи: Букин, Морозов.

27 января. Екатеринбург. Уралец.