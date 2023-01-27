КХЛ, 27 января: «Локомотив» примет СКА, «Металлург» против «Ак Барса» и другие матчи

27 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. СКА отправится на выезд к «Локомотиву» и другие игры.

Хоккей. КХЛ. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 27 января:

16.30 (мск). «Авангард» — «Динамо»

16.30. «Барыс» — «Трактор»

17.00. «Металлург» — «Ак Барс»

17.00. «Салават Юлаев» — «Северсталь»

17.00. «Автомобилист» — «Нефтехимик»

19.00. «Локомотив» — СКА

19.30. ЦСКА — «Амур»

19.30. «Сочи» — «Витязь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

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