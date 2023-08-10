Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» на Кубке Республики Башкортостан

Московское «Динамо» в матче Кубка Республики Башкортостан оказалось сильнее «Салавата Юлаева» — 4:2.

У бело-голубых дублем отметился Никита Гусев, еще по голу на свой счет записали Игорь Ожиганов и Джордан Уэл. За клуб из Уфы забили Александер Хмелевский и Егор Сучков.

Кубок Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Москва) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Гусев — 1 (Уил, Миронов), 19:29 — 0:1. Гусев — 2 (Пакетт, Уил), 23:50 — 0:2. Хмелевский — 1 (бол., Лещенко), 29:04 — 1:2. Ожиганов — 1 (Готовец, О`Делл), 30:12 — 1:3. Уил — 1 (Гусев, Ожиганов), 45:56 — 1:4. Сучков — 1 (Тимкин, Ефремов), 48:05 — 2:4.

Вратари: Самонов (58:49) — Моторыгин.

Штраф: 21 — 21.

Броски: 36 (13+14+9) — 21 (6+6+9).

Судьи: Бондарь, Кулаков.

10 августа. Уфа. Уфа-Арена.