Выбери лучшего хоккеиста России!
«Лучший хоккеист России» — масштабный проект «Спорт-Экспресса», в котором приняли участие все крупнейшие российские спортивные СМИ. Это первая в истории премия, которая определит лучшего игрока сезона в нашей стране, причем единственным критерием было гражданство РФ — голосовать можно было как за представителей КХЛ, так и НХЛ (а потенциально и любой другой лиги мира).
Помимо основной номинации лучшие были выбраны еще в семи категориях — «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший юниор» (игроки до 20 лет), «Лучший тренер», «Лучший менеджер» и «Лучший хоккеист КХЛ» (в этой номинации можно было голосовать за иностранцев). Голосование уже завершилось — на первом этапе проекта опубликованы его предварительные итоги. Сейчас можно увидеть тройку лучших по очкам в каждой номинации, но без уточнения, кто занял какое место. Кто из номинантов победил и набрал больше всего баллов (а также полную таблицу с результатами), станет известно 23 августа.
А мы предлагаем вам принять участие в параллельном голосовании и выбрать своего лауреата — лучшего хоккеиста России в сезоне-2022/23 по мнению болельщиков. В списке кандидатов — топ-10 по очкам в данной номинации по опросу журналистов.
Страница проекта «Лучший хоккеист России»
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -