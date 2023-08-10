Словацкий защитник «Локомотива» Гернат: «Я в курсе, что происходит, но не читаю новости»
Защитник «Локомотива» Мартин Гернат рассказал, почему решил продолжить карьеру в ярославском клубе. 30-летний словак подписал контракт до конца сезона-2023/24.
— Были предложения из Швейцарии, а также из КХЛ. Но были сомнения, — приводит Metaratings слова хоккеиста. — Также был разговор с хорошо мне знакомым Тршинцем. В итоге так сложилось, что генменеджер «Тршинца» знаком с Лукиным. Он играл в Ярославле. Плюс тренер по вратарям вместе играл с Игорем Никитиным. Именно они мне сообщили о большом интересе со стороны Ярославля, рассказали много хорошего. Это и стало ключевым. Очень рад переходу.
— Было ли давление извне, когда подписали контракт?
— Я в курсе, что происходит, но не читаю новости. Мечта любого игрока — играть в сильной лиге. Именно поэтому я здесь и хочу расти как игрок. Плюс финансовая составляющая также имеет значение, у всех семьи.
— Следите за курсом рубля? Это напрягает?
— Для нас, иностранцев, это фактор, на который мы обращаем внимание. Будем надеяться, что в ближайшие несколько недель ситуация стабилизируется и рубль укрепится к евро.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -