Словацкий защитник «Локомотива» Гернат: «Я в курсе, что происходит, но не читаю новости»

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат рассказал, почему решил продолжить карьеру в ярославском клубе. 30-летний словак подписал контракт до конца сезона-2023/24.

— Были предложения из Швейцарии, а также из КХЛ. Но были сомнения, — приводит Metaratings слова хоккеиста. — Также был разговор с хорошо мне знакомым Тршинцем. В итоге так сложилось, что генменеджер «Тршинца» знаком с Лукиным. Он играл в Ярославле. Плюс тренер по вратарям вместе играл с Игорем Никитиным. Именно они мне сообщили о большом интересе со стороны Ярославля, рассказали много хорошего. Это и стало ключевым. Очень рад переходу.

— Было ли давление извне, когда подписали контракт?

— Я в курсе, что происходит, но не читаю новости. Мечта любого игрока — играть в сильной лиге. Именно поэтому я здесь и хочу расти как игрок. Плюс финансовая составляющая также имеет значение, у всех семьи.

— Следите за курсом рубля? Это напрягает?

— Для нас, иностранцев, это фактор, на который мы обращаем внимание. Будем надеяться, что в ближайшие несколько недель ситуация стабилизируется и рубль укрепится к евро.