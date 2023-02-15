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Сегодня, 18:00

Рябыкин — о двух отставках за сезон: «Для меня стало сюрпризом, что тренер должен быть большим политиком»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Тренер Дмитрий Рябыкин в интервью «СЭ» прокомментировал увольнения из «Авангарда» и «Металлурга» по ходу сезона-2022/23.

— Вы установили необычный антирекорд: две отставки из двух разных клубов по ходу сезона. Какой вывод сделали для себя?

— Для меня стало сюрпризом, что тренер должен быть большим политиком. Это касается не только хоккеистов, но и руководства. Честно, мне это не очень нравится.

— В чем это проявляется?

— Тренер не всегда должен настаивать только на своем мнении. Когда я пришел в «Авангард», я пытался сделать то, что считал нужны. Возможно, где-то перегнул палку в общении с руководителями.

— А с игроками?

— Не могу сказать, что я пережимал игроков. Единственный момент произошел с Вовой Ткачевым, когда я снял его с игры. Но сделал это не из-за того, что он плохо играл. Просто я видел, что он в не лучшем физическом состоянии. Решили чуть-чуть поработать над этим.

— Как Владимир воспринял это?

— Понятно, что он был очень недоволен. Но как видите, в дальнейшем он играл неплохо. Думаю, это пошло на пользу. Никто из хоккеистов не любит тренироваться. Но когда ты не в форме, ты не покажешь свой лучший хоккей.

Рябыкин работал главным тренером «Авангарда» с мая по октябрь 2022 года. Через неделю после ухода из омского клуба он стал помощником главного тренера «Металлурга», специалист был отправлен в отставку 4 февраля.

Дмитрий Рябыкин. «Некоторые не хотели работать больше, чем было нужно». Тренер Рябыкин — о двух увольнениях за сезон

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Дмитрий Рябыкин
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