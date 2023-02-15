Экс-тренер «Магнитки» Рябыкин заявил, что не конфликтовал с вратарем Паскуале
Бывший тренер магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Рябыкин, уволенный 4 февраля, в интервью «СЭ» опроверг информацию о конфликте с канадским вратарем Эдвардом Паскуале.
— Что за конфликт произошел с Эдвардом Паскуале?
— Никаких конфликтов не было. Мы играли с «Автомобилистом», когда нам в овертайме забили гол в меньшинстве. А я до этого собирал ребят и объяснял, что надо делать. Когда забили гол с подставления, Эдварду стало обидно, что тренер все объяснил, а игроки не выполнили. Он шел передо мной и ругался. Лучше спросить все у Эдварда, а не высасывать скандалы из пальца.
— Были ли противоречия с игроками, до которых вам не удалось достучаться? Могло ли это дестабилизировать обстановку в коллективе?
— Сильных противоречий не было. Я всегда старался общаться с ребятами, чтобы не доводить ситуацию до большой проблемы. Всегда был открыт с игроками и старался найти общий язык. Думаю, никто из хоккеистов не скажет, что я закрывался и не пытался идти на контакт.
Ранее Рябыкин рассказал, как узнал о своем увольнении из «Металлурга».
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