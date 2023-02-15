«Некоторые не хотели работать больше, чем было нужно». Тренер Рябыкин — о двух увольнениях за сезон

Поговорили с бывшим тренером «Металлурга» и «Авангарда».

Дмитрий Рябыкин установил необычный антирекорд в нынешнем сезоне. Тренера уволили из двух клубов КХЛ. Сначала из «Авангарда», где он начинал регулярку в качестве главного, а 4 февраля — из «Металлурга», куда он приехал на роль ассистента и отвечал за игру в обороне. В интервью «СЭ» Рябыкин объяснил причины отставки из «Магнитки», высказался о проблемах в «Авангарде» и опроверг информацию о конфликтах с вратарем Эдвардом Паскуале и нападающим Сергеем Толчинским.

Увольнение из «Металлурга»

— Как вы узнали, что больше не работаете в «Металлурге»?

— После выезда команда получила выходной. Сергей Ласьков и Сергей Гомоляко собрали хоккеистов и о чем-то разговаривали. На следующий день мне сказали, что меня уволили.

— Разговор проходил без тренеров?

— Да.

— Он и стал для вас определяющим?

— Думаю, да. Этот разговор точно стал одним из факторов.

— Вам объяснили причины увольнения?

— Нет. Никаких объяснений. Просто сказали, что принято такое решение. Я особо не вдавался в подробности. Все причины лежат на поверхности.

— Не для всех.

— Я бы не хотел все выносить в публичное поле. Просто не все хоккеисты хотели принимать правила и требования о том, как надо играть в обороне.

— У вас не получилось в полной мере найти контакт с игроками «Металлурга»?

— Не сказал бы. Контакт я нашел, просто некоторые люди не хотели заставлять себя работать больше, чем нужно было. Чтобы расти, надо работать, а не заниматься ерундой. Они работали по одним схемам, а я пришел и предложил другие. Кому-то мои требования понравились, и они их сразу приняли. Кто-то пытался настаивать на своем. Но если требования дают результат, почему от них надо отказываться?

— Не думаете, что вы перегрузили игроков информацией?

— Понимаю, информации было много. Мы много разбирали видео. Не всегда это нравится, когда свободное время тратишь еще и на разбор видео. Но в дальнейшем это дает положительный результат. А так как все игроки — профессионалы, они должны это понимать.

— Считаете ли вы, что клуб поступил с вами несправедливо?

— Это хоккейная жизнь. Клуб сделал выбор. Я уже давно не ищу справедливости в спорте.

— Еще со времен игровой карьеры?

— Да. Сделал для себя вывод: надо выполнять свою работу на сто процентов, а то и больше. А дальше будь как будет. Главное, чтобы ты сам себе потом не мог сказать, что мог бы сделать что-то лучше.

— Но профессия тренера предполагает, что вашу работу должны принять другие люди в команде.

— Это понятно. Важно донести до игроков, что твои требования правильные.

— В «Металлурге» на сто процентов это не получилось?

— Скажу так: я достучался не до всех.

— Что за конфликт произошел с Эдвардом Паскуале?

— Никаких конфликтов не было. Мы играли с «Автомобилистом», когда нам в овертайме забили гол в меньшинстве. А я до этого собирал ребят и объяснял, что надо делать. Когда забили гол с подставления, Эдварду стало обидно, что тренер все объяснил, а игроки не выполнили. Он шел передо мной и ругался. Лучше спросить все у Эдварда, а не высасывать скандалы из пальца.

— Были ли противоречия с игроками, до которых вам не удалось достучаться? Могло ли это дестабилизировать обстановку в коллективе?

— Сильных противоречий не было. Я всегда старался общаться с ребятами, чтобы не доводить ситуацию до большой проблемы. Всегда был открыт с игроками и старался найти общий язык. Думаю, никто из хоккеистов не скажет, что я закрывался и не пытался идти на контакт.

Илья Воробьев на скамейке «Магнитки». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Длинный календарь

— Почему «Металлург» попал в игровой кризис в начале января?

— Может быть, ребята устали. Попали в легкую физическую яму. Не думаю, что дело в системном кризисе. Я не видел ни одной команды, которая прошла сезон без спадов. Они бывают у всех. Контролировать это тяжело. Посмотрите даже на СКА или ЦСКА.

— Вы поняли особенности нового календаря регулярки из 68 матчей?

— Для ребят, которые не привыкли играть в таком темпе, это новая и трудоемкая работа. Но я считаю, что увеличение календаря — правильный ход. Понятно, не все матчи команда сыграет на одной волне. Будут и взлеты, и падения. Это нормально. Нельзя весь сезон показывать стабильный уровень хоккея.

— Но очки набирать надо стабильно, чтобы получить высокое место в таблице.

— Конечно. Никто же не будет проигрывать специально. Просто не все хоккеисты физически готовы к такому графику. Когда ты играешь по 50 матчей, это одно. А когда 68 — совсем другое. Усталость все равно накапливается.

— Когда вы только приехали в «Металлург», вы работали в связке с Андреем Соколовым. Это был необычный опыт, ведь все понимали, что в первую очередь за защитников отвечаете вы?

— Я старался делиться работой. Как я понял, Андрея Павловича не устроила такая роль. Поэтому он поменял команду.

— «Металлург» сейчас вовсе остался без тренера по защитникам. Тяжело работать без такого специалиста в штабе?

— Знаете, в прошлом же не было разделения тренеров. Как-то справлялись. Но сейчас другое время. Тренер по обороне больше уделяет времени защитникам. Рассказывает, что надо делать, как играть. Показывает хорошие и плохие примеры. Я не знаю, что и как сейчас будет в «Металлурге». Не хочу это комментировать.

— Когда только ехали в «Металлург», не смущало, что Илья Петрович каждый сезон по разным причинам менял помощников? Отсутствие стабильных ассистентов многое говорит о главном тренере.

— Я об этом даже не думал. Илья Петрович предложил мне поработать — и я даже не рассчитывал задерживаться надолго. Мы подписали контракт до конца сезона. Я понимал, что команда собрана сильная. И если она будет играть правильно, то добьется самых высоких результатов.

— А почему не хотели задерживаться?

— Я не строил планы на будущее. Принял предложение до конца сезона. И не думал о том, что дальше. Предполагал, что решу после окончания сезона.

— «Металлург» почти всегда играл в шесть защитников. Это выбор Ильи Воробьева или ваш?

— Меня тоже устраивала игра в шесть защитников. Понимаете, когда нет молодых ребят, приходится играть в шесть защитников. Из молодых раздевался только Юров. Получалось, что играли в шесть защитников и 13 нападающих. Экстра-нападающий всегда нужен. Хотя были матчи, когда мы играли и в семь защитников.

— В «Стальных Лисах» хорошо играл Кирилл Жуков, в «Южном Урале» ждал шанса Богдан Крохалев. Почему не использовали их?

— Когда я только прибыл в команду, Жуков тренировался с нами, но потом получил травму. Мы его переодевали на пару игр. Но матчи были напряженные, поэтому не было шансов выпустить его.

— В «Авангарде» вы запустили в состав Михаила Гуляева. Почему в «Металлурге» молодые защитники не получили больше доверия?

— Гуляев обоснованно добился места в основном составе. Мы вызвали его на предсезонку, и летом он показал, на что способен. Поэтому мы ему доверяли. А Жукова я, если честно, совсем не знал.

— Вы могли посоветовать Илье Воробьеву ставить молодых в состав?

— У нас переодевался Юров. Выходили Николаев и Канцеров, которого мы брали в поездку. Это прерогатива главного тренера. Мы можем обсуждать состав, а последнее слово всегда за ним.

— Гуляев может вырасти в защитника высокого уровня?

— Если Миша чуть-чуть добавит в «физике», то да. Он очень неплохо катается, хорошо видит площадку, любит подключаться к атаке. Ему бы чуть-чуть добавить мощи — тогда из него вырастет отличный защитник.

Дмитрий Рябыкин и Боб Хартли. Владимир Беззубов, Фото photo.khl.ru

Две отставки за сезон

— Вы установили необычный антирекорд: две отставки из двух разных клубов по ходу сезона. Какой вывод сделали для себя?

— Для меня стало сюрпризом, что тренер должен быть большим политиком. Это касается не только хоккеистов, но и руководства. Честно, мне это не очень нравится.

— В чем это проявляется?

— Тренер не всегда должен настаивать только на своем мнении. Когда я пришел в «Авангард», я пытался сделать то, что считал нужным. Возможно, где-то перегнул палку в общении с руководителями.

— А с игроками?

— Не могу сказать, что я пережимал игроков. Единственный момент произошел с Вовой Ткачевым, когда я снял его с игры. Но сделал это не из-за того, что он плохо играл. Просто я видел, что он не в лучшем физическом состоянии. Решили чуть-чуть поработать над этим.

— Как Владимир воспринял это?

— Понятно, что он был очень недоволен. Но, как видите, в дальнейшем он играл неплохо. Думаю, это пошло на пользу. Никто из хоккеистов не любит тренироваться. Но когда ты не в форме, ты не покажешь свой лучший хоккей.

— С Михаилом Кравецом «Авангард» в скором времени выдал длинную серию побед. Не думали, что такая же ситуация повторилась бы и при вас?

— Когда меня увольняли, мы встретились с Александром Крыловым. Я сразу сказал ему, что они поторопились. Что стоило дать немного времени, и мы бы стабилизировали игру. Но решение уже было принято.

— Связываете ли раннюю отставку из «Авангарда» с тем, что вы возглавили команду после Боба Хартли и не смогли соответствовать высокой планке, которую задал канадец?

— Я не думаю, что моя отставка связана с этим. Понятно, что была высокая планка. Но причины совсем другие. Все навалилось: 12 матчей на выезде, травма Найта, когда приходилось играть в два центральных. Когда Корбэн травмировался, мы играли с Броадхерстом и Малыхиным в центре. Поставили в центр Телегина, потому что не было других вариантов. Еще не восстановился Дергачев. Играть в два центральных очень непросто. Помню матч с «Динамо». Мы неплохо играли, но проиграли почти все вбрасывания. А когда ты уступаешь на точке, то теряешь инициативу.

— Пытались ли вы копировать Боба Хартли, когда возглавили «Авангард»?

— Я не хотел копировать Хартли. Просто оставил весь тренировочный процесс, но никого не копировал. Не вижу в этом смысла.

— Работал ли тренировочный процесс так же эффективно без Хартли?

— Думаю, да. Мы провели хорошую предсезонку. В начале сезона мы показали достойный хоккей. Да, не было результата, но не скажу, что ребята не выкладывались и играли плохо. В первом выезде мы проиграли «Витязю», пропустив гол с рикошета за 10 секунд до конца. Потом минскому «Динамо». Даже против СКА играли хорошо. А потом у ребят появилась неуверенность. Где-то не хватило именно фарта, когда шайба залетает в ворота. В хороших играх мы не забивали много голов. Единственный матч, когда мы забросили пять шайб, — как раз с «Магниткой». А на следующий день проиграли «Куньлуню»: пропустили несколько глупых шайб и ничего не смогли сделать.

— На летнем турнире в Сочи «Авангард» ярко играл в атаке. В регулярке такой хоккей проявлялся не всегда. Все-таки вы, как главный тренер, больше за системность и порядок или за творчество и романтику в атаке?

— Система не запрещает играть в атаке. Атака — это и есть творчество. Просто нельзя совершать глупых ошибок и проигрывать самим себе. Любая система работает, если ее правильно выполнять. Мы хотели играть в агрессивный хоккей и больше времени проводить в атаке.

— А какая система была в «Металлурге»?

— В «Магнитке» система совсем другая — не та, которая использовалась в «Авангарде». «Металлург» больше играет на контратаках и пытается поймать соперника на ошибках.

— Из ваших ответов я понял, что вам ближе система Хартли, чем Воробьева?

— Да, верно. Эта система более агрессивная, но в то же время трудозатратная. Она предполагает больше игры в атаке.

Дмитрий Рябыкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Репутация и будущее

— Не переживаете, что два увольнения скажутся на вашей репутации?

— Это, конечно, может сказаться. Но те, кто работал со мной, знают, какой я тренер. Никто из руководителей не скажет, что я плохо справлялся с обязанностями. Более чем уверен в этом.

— Какой вы видите дальнейшую карьеру? В приоритете работа главным тренером или помощником?

— Посмотрим, какие будут предложения. Пока не готов ответить.

— Вы не разочаровались в работе главного тренера?

— Нет. Я просто сделал определенные выводы. Дальше — посмотрим.

— Во время игровой карьеры вы прошли ситуации, когда по разным причинам увольняли главных тренеров. Сейчас оценили ситуацию с другой стороны. Поняли что-то новое?

— Чаще всего тренера увольняют за отсутствие результата или чтобы встряхнуть команду. Я считаю, что тренерам надо доверять чуть больше. Тяжело за месяц показать свою работу, когда ты играешь все матчи на выезде и нет времени для тренировок.

— Был ли в «Авангарде» конфликт или драка с Сергеем Толчинским?

— Нет, конечно. Мы никогда не дрались с Толчинским. Что за выдумки? Первый раз слышу об этом.

— В чем изменится главный тренер Дмитрий Рябыкин, когда придет в новый клуб?

— Буду больше прислушиваться к мнению руководителей. Но делать свою работу тренер должен так, как считает нужным. Надо гнуть свою линию, но в каких-то моментах закрывать глаза на ошибки. Стоит быть немного гибче.

— Вам по характеру эта гибкость не совсем присуща?

— Мы все учимся. Каждый день надо работать над собой — тогда ты можешь стать еще лучше.

— Но в команде ведь есть разные сферы ответственности: спортивный директор отвечает за селекцию, тренер — за состав и схемы.

— В нашей стране мы должны работать в связке, а не так, как получилось в «Авангарде».