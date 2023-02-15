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Сегодня, 08:15

КХЛ: «Авангард» — «Салават Юлаев», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи 15 февраля

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Защитник «Салавата Юлаева» Виктор Антипин и форвард «Авангарда» Александр Дергачев.
Фото ХК «Авангард»
Регулярный чемпионат КХЛ.

15 февраля, среда

16.30 (мск) «Авангард» — «Салават Юлаев»

16.30 «Барыс» — «Динамо» Минск

17.00 «Металлург» — «Нефтехимик»

19.30 ЦСКА — «Локомотив»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 64 46 18 97
2 Торпедо 63 41 22 87
3 Локомотив 64 39 25 86
4 ЦСКА 62 39 23 86
5 Динамо М 63 36 27 82
6 Витязь 63 32 31 72
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 64 25 39 63
9 Спартак 63 26 37 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 62 8 54 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 63 37 26 83
2 Сибирь 63 36 27 79
3 Металлург 62 33 29 77
4 Автомобилист 62 34 28 77
5 Авангард 62 35 27 77
6 Сал. Юлаев 63 34 29 77
7 Адмирал 63 31 32 71
8 Амур 63 29 34 67
9 Нефтехимик 63 30 33 65
10 Трактор 63 27 36 64
11 Барыс 63 26 37 59
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20.02
15.02 16:30
Авангард – Сал. Юлаев
 - : -
15.02 16:30
Барыс – Динамо Мн
 - : -
15.02 17:00
Металлург – Нефтехимик
 - : -
15.02 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
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