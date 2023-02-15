КХЛ: «Авангард» — «Салават Юлаев», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи 15 февраля

Регулярный чемпионат КХЛ.

15 февраля, среда

16.30 (мск) «Авангард» — «Салават Юлаев»

16.30 «Барыс» — «Динамо» Минск

17.00 «Металлург» — «Нефтехимик»

19.30 ЦСКА — «Локомотив»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут