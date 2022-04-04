Ротенберг рассказал, за счет чего СКА победил ЦСКА во втором матче серии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе команды над ЦСКА во втором матче серии плей-офф финала Западной конференции (2:1).

«Причина, по которой ЦСКА нанес мало бросков — наш контроль шайбы и тот факт, что лучшая защита — это нападение. Мы наносили много бросков, но можно бросать опаснее. Нам надо добавить концентрации в начале. Будем работать, чтобы улучшить эти детали. Перевели Бардакова в первое звено, потому что искали ключ к победе.

Мы стараемся быть гибкими, не исключаем и других изменений. Будем искать разные варианты. Работать на пятаке, закрывать вратаря. Впереди интересные матчи. Будем прибавлять», — приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ.

Счет в серии 1-1. Следующий матч состоится 6 апреля в Москве на «ЦСКА Арене».