Федоров назвал причины поражения ЦСКА во втором матче финала Западной конференции

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение команды от СКА во втором матче серии плей-офф финала Западной конференции (1:2).

«Маловато у нас шансов было, не забили «пять на три», игра была быстрой, напряженной. Хотели перевести шайбу быстро в зону соперника, но не сумели докрутить атаку до конца — СКА здорово оборонялся. Установки на удержание счета не было и не будет — просто СКА хорошо двигал шайбу. Мы имели трудности в атаке, недостаточно много угрожаем воротам.

В плей-офф все имеет решающее значение. Мы думали, что будем играть намного лучше, хорошо переводили шайбу в среднюю зону, но дальше не могли зацепиться. Немножко прямолинейно сыграли в большинстве», — приводит слова Федорова ТАСС.

Счет в серии 1-1. Следующий матч состоится 6 апреля в Москве на «ЦСКА Арене».